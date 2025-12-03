Кременчуцька спортсменка перемогла на чемпіонаті України з важкої атлетики

Кременчуцька спортсменка, вихованка КМ КДЮСШ «Авангард», Альона Бєлоусова виборола золоту медаль на чемпіонаті України з важкої атлетики у Луцьку. Про це повідомили у Кременчуцькій міськраді 3 грудня.

Альона підняла 91 кг у ривку та 117 кг у поштовху — загалом 208 кг. Це дозволило їй стати чемпіонкою України у своїй ваговій категорії.

До змагань спортсменку готував тренер Сергій Лисюк.

