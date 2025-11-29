Олена Шуляк
Спорт, Полтавщина

Людмила Деменко з Полтавщини стала чемпіонкою світу з параармрестлінгу

Сьогодні, 11:07

 

Спортсменка виборола «золото» у ваговій категорії до 60 кг

Спортсменка з Полтавщини Людмила Деменко стала чемпіонкою світу з параармрестлінгу. Змагання тривають у Болгарії. Про перемогу атлетки повідомили на сторінці Ukrainian Sport TV.

Людмила Деменко здобула золоту медаль у ваговій категорії до 60 кг у двобоях на правій руці. Відомо, що вона вже упродовж кількох років утримує лідерство у світовому параармрестлінгу серед спортсменів із порушенням зору.

Раніше Людмила Деменко ставала чемпіонкою світу у 2019, 2021 та 2024 роках, а також перемагала на попередньому чемпіонаті світу у змаганнях на ліву руку в цій же ваговій категорії.

У березні спортсменці надали звання «Заслужений майстер спорту України».

Нагадаємо, кілька років тому полтавка Лілія Занько стала чемпіонкою світу з армреслінгу.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Ukrainian Sport TV
Теги: спорт чемпіонат світу армреслінг
