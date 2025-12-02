Тролейбуси в Кременчуці їздитимуть із затримками через відключення світла

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 141

2 грудня у Кременчуці тролейбуси курсуватимуть із частковим використанням автономного ходу через відключення електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Згідно з графіком відключень, світла не буде:

з 10.30 до 14.00;

з 16.30 до 19.30;

з 22.30 до 0.00.

У мерії попереджають, що час відключень може змінюватися. У тролейбусному управлінні просять враховувати ці обмеження під час планування поїздок та зазначають, що намагаються мінімізувати незручності пасажирів.

