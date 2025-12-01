Завтра знову діятимуть обмеження споживання: графік знеструмлень на добу

Сьогодні, 21:10

2 грудня в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки російських ракетних і дронових атак. Про це повідомили в «Укренерго».

За даними компанії, упродовж доби будуть діяти:

графіки погодинних відключень — з 0.00 до 23.59, обсягом від 0,5 до 3 черг;

— з 0.00 до 23.59, обсягом від 0,5 до 3 черг; графіки обмеження потужності — для промислових споживачів на цей самий період.

У «Полтаваобленерго» уточнили, що Полтавська область працюватиме за таким ГПВ 2 грудня:

0.00–6.00 — 0,5 черги;

6.00–8.00 — 1,5 черги;

8.00–11.00 — 2,5 черги;

11.00–17.00 — 3 черги;

17.00–20.00 — 2,5 черги;

20.00–22.00 — 2 черги;

22.00–23.59 — 1 черга.

Перевірити свою адресу та час відключення можна за посиланнями:

Нагадаємо, що також у місті діють відключення, пов'язані з плановими ремонтами електромереж.