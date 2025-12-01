Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У вівторок, 2 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
просп. Полтавський, 277/2–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
s. Придніпрянське
с. Соснівка.
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
пров. Веселий, 10
пров. Господарський, 3, 4
вул. Дружинницька, 23А
вул. Максима Кривоноса, 58–92
вул. Академіка Герасимовича, 81–106
вул. Гайдамацька, 72А–100А
вул. Херсонська, 1–22
вул. Чумацький Шлях, 69–83
вул. Андрія Ізюмова, 23–46
вул. Василя Симоненка, 1–56
вул. Ігоря Сікорського
вул. Марка Кропивницького, 31А–66/2
пр. Андрія Ізюмова, 19–25
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Юрія Руфа, 65А
вул. Андріївська, 4–8/11
вул. Зинаїди Тулуб, 21/10
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Межева, 1–26
вул. Новомежева, 2/1
вул. Переяславська, 37/12
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
пров. Дмитра Барковського, 13–26
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7.
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
пров. Чорнобаївський, 40А, 60Б.
вул. Енергетиків, 2А–10.
