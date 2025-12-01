Олена Шуляк
Кременчук, Полтавщина

На Полтавщині посилюють патрулювання лісів перед новорічними святами

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 212

 

Таким чином лісівники хочуть запобігти незаконній вирубці молодих хвойних дерев напередодні різдвяно-новорічних свят

На Полтавщині лісівники посилюють контроль за хвойними насадженнями: у лісах постійно працюють мобільні рейдові групи, які патрулюють масиви та стежать за дотриманням законодавства. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанський лісовий офіс».

За словами фахівців, саме в період перед святами зростає ризик незаконних рубок молодих сосен, адже частина громадян намагається «зекономити», зрізавши ялинку самостійно.

Лісівники наголошують: такі дії завдають шкоди природі і тягнуть за собою серйозну відповідальність. Легально придбати ялинку можна у найближчому лісництві — дерева реалізують із спеціальних плантацій або під час доглядових рубок, тож це не шкодить довкіллю. Окрім того, законна ялинка коштує у декілька разів дешевше в порівнянні із отриманим за незаконну вирубку штрафом.

За незаконну вирубку або пошкодження хвойних дерев передбачений штраф від 510 до 1020 грн, а також відшкодування збитків. Розмір шкоди залежить від діаметра дерева:

  • до 10 см — 893,16 грн;
  • 10,1–14 см — 1573,65 грн.

Якщо ж вирубка була здійснена на території природно-заповідного фонду, на порушника може чекати вже кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, торік у період із 2 до 19 грудня у Полтавській та Черкаській областях під час рейдів було зафіксовано 14 порушень природоохоронного законодавства, а винних у незаконній порубці та реалізації ялинок притягнули до відповідальності.

Автор: Яна Гудзь
