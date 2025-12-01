Олена Шуляк
Кременчук, Війна, Соціальний захист

У Кременчуці створять комісію, яка погоджуватиме виділення житла окремим категоріям ВПО: що це значить

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 358

 

Визначені категорії внутрішньо переміщених осіб отримуватимуть ваучер на 2 мільйони гривень

Минулої п’ятниці, 28 листопада, рішенням сесії Кременчуцької міськради депутати ухвалили рішення  «Про створення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, при Кременчуцькій міській територіальній громаді».

Раніше ми вже писали матеріал стосовно цієї теми, що містив офіційні роз’яснення Мінрозвитку.

Попри те, що документ, який регламентує порядок створення і роботу комісії як консультативно-дорадчого органу при Кременчуцькій міській раді, має вичерпний перелік щодо категорій осіб, які можуть отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень, окремі місцеві політики, схоже, не зовсім коректно зрозуміли його суть.

Так депутат міської ради Геннадій Іванян у своєму дописі на сторінці в facebook зазначає, що у Кременчуці працюватиме комісія, яка допомагатиме переселенцям отримати житло.

Простими словами, це комісія, яка розглядатиме питання надання житлової допомоги людям, які втратили свої домівки через російську агресію, — зазначає депутат.

Однак і порядок надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2025 року № 1176, передбачає лише дві категорії ВПО, що можуть претендувати на отримання допомоги. Серед них виключно:

  • учасники бойових дій, визначені пунктами 19-25 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни, визначені пунктами 11-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Таким чином мова не йде про усіх громадян, що мають статус внутрішньо-переміщених осіб. 

До складу ж самої комісії, окрім представників уповноваженого органу, а в даному випадку мова йде про Кременчуцьку міську раду, можуть увійти представники від громадськості, що можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, зокрема антикорупційними.

У разі, коли кількість заяв про висунення кандидатури від громадськості перевищує граничну чисельність представників від громадськості, висунуті кандидатури включаються до складу комісії у міру черговості надходження заяв, при цьому особи, які мають більше одного року досвіду роботи у сфері протидії корупції, внутрішнього аудиту чи моніторингу закупівель, мають переважне право на включення до складу комісії.

Заяви в довільній, але зрозумілій для сприйняття формі, будуть приймаються на першому поверсі Виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, з 1 по 5 грудня включно.

Детальніше про те, хто із внутрішньо переміщених осіб може отримати житло за цією програмою та які документи для цього потрібні, читайте у цьому матеріалі.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: житло ВПО комісія
