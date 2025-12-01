Кременчук планує купити нові будки для собак: що відомо про їхню ціну й вигляд

Комунальне підприємство «Спецсервіс Кременчук» оголосив тендер на закупівлю нових 35 будок для собак. Очікувана вартість закупівлі — 184 тисячі грн. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Нові будки для собак у Кременчуці планують виготовити з якісної хвойної деревини. Усі дошки мають бути простругані та ретельно прошліфовані, щоб тварини не могли травмуватися. Будки фарбуватимуть у три шари спеціальною фарбою з просоченням, яка захищає дерево від гниття та погодних умов.

За документацією, будки матимуть розміри 700×1000×800 мм, а лаз — 300×420 мм. У вимогах наголошується, що будки повинні забезпечувати максимально комфортні умови для утримання тварин.

Будки мають доставити до 25 грудня. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці представили проєкт нового притулку для тварин: центр зможе вмістити до 300 собак. Новий притулок має стати повноцінним центром догляду, де буде передбачено ветеринарне відділення, карантинну зону, вольєри та побутові приміщення.