У Кременчуці тролейбуси курсуватимуть із затримками через знеструмлення

1 грудня у Кременчуці тролейбуси курсуватимуть із частковим використанням автономного ходу через відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба мерії.
Відповідно до графіків погодинних відключень електроенергії завтра заплановані відключення напруги:
У мерії попереджають, що час відключень може змінюватися. У тролейбусному управлінні просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок та зазначають, що намагаються мінімізувати незручності пасажирів.
Нагадаємо, що сьогодні у місті діють графіки як погодинних, так і планових знеструмлень.
