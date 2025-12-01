У Кременчуці тролейбуси курсуватимуть із затримками через знеструмлення

1 грудня у Кременчуці тролейбуси курсуватимуть із частковим використанням автономного ходу через відключення електроенергії. Про це повідомила пресслужба мерії.

Відповідно до графіків погодинних відключень електроенергії завтра заплановані відключення напруги:

з 9.30 до 13.00;

з 15.30 до 18.30;

з 21.30 до 23.00.

У мерії попереджають, що час відключень може змінюватися. У тролейбусному управлінні просять враховувати цю інформацію під час планування поїздок та зазначають, що намагаються мінімізувати незручності пасажирів.

Нагадаємо, що сьогодні у місті діють графіки як погодинних, так і планових знеструмлень.