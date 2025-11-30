Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 1 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Богдана Хмельницького, 5Г–58/1
вул. Євгена Коновальця, 7/1, 9/2
вул. Нова, 15/14–28
вул. Недогарська, 5/8–24/15
вул. Прирічна, 1–10
вул. Тракторна, 3/1–7/72
пров. Богдана Хмельницького, 3, 7, 8
пров. Недогарський, 3–16
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Євгена Патона, 2А, 2Б, 2В
вул. Вадима Бойка, 1/31–12/13
вул. Єднання України, 8/6–23/1
вул. Капітана Трусова, 5–40
вул. Лебедина, 5–40/4
вул. Лікаря Парнети, 1/27–35/2
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Східна, 13/24–38
пров. Володимира Кисельова, 2/3, 6/4, 13
пров. Ринковий, 1/13
вул. Академіка Маслова, 31/20–54
вул. Полковника Гегечкорі, 14ГК14, 32, 32А
вул. Софіївська, 4, 7/38
вул. Троїцька, 12/52–30
вул. Керченська, 14
вул. Якова Петруся, 140
просп. Лесі Українки, 65, 69, 71
квт. 287, 19–28
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Михайла Драгоманова, 1–8
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Горліс-Горського, 3–10
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Веселий, 10
пров. Літературний, 9
туп. Урожайний, 2
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
