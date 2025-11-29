Олена Шуляк
Кременчук, Гроші

Кременчук виділяє 400 тис. грн на безперебійну роботу казначейства: що придбають

Сьогодні, 15:21 Переглядів: 108

 

Кошти планують витратити упродовж 2025-2026 років

Кременчук спрямовує 400 тисяч гривень на забезпечення безперебійної роботи Управління Держказначейства. Відповідне рішення ухвалили учора, 28 листопада, на засіданні сесії Кременчуцької міськради.

Відомо, що програма підтримки передбачає придбання інвертора, акумуляторних батарей великої ємності та супровідного обладнання. Кошти спрямують із місцевого бюджету. Закупівлі у 2025 році включають:

  • інвертор Deye SUN-15K — 99,35 тис. грн;

  • акумуляторні батареї Dyness DL 5.0 — 90,38 тис. грн;

  • літієві батареї Heating 5,12 кВт⋅год — 92,58 тис. грн;

  • додаткові матеріали, обладнання та монтаж — 30,92 тис. грн.

Ще 86,77 тис. грн у 2026 році планують витратити на придбання операційної системи Windows Server для стабільної роботи інформаційних систем казначейства.

У пояснювальній записці до програми пояснюється, що Управління Держказначейства у Кременчуці щоденно опрацьовує платіжні інструкції, реєструє бюджетні зобов’язання та забезпечує проведення видатків для 150 розпорядників і 69 одержувачів коштів. Перебої з електропостачанням ускладнюють своєчасне проведення платежів та можуть призвести до затримки зарплат і соцвиплат. А забезпечення резервного живлення дасть змогу продовжувати обслуговування бюджетів навіть у разі тривалих відключень електрики й уникнути соціальної напруги через затримки в розрахунках.

Нагадаємо, на початку минулого року казначейство отримало із міського бюджету пів мільйона гривень на комп'ютери.

Автор: Яна Гудзь
