Суд зобов’язав Козельщинську селищну раду розробити Генплан селища

Другий апеляційний адміністративний суд зобов’язав Козельщинську селищну раду розробити та затвердити Генеральний план селища. Про це повідомили у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Прокурори встановили, що Козельщина, заснована у першій чверті XVIII століття і з 2021 року включена до Списку історичних населених місць України, не мала Генерального плану. Така документація визначає розвиток, планування та забудову населеного пункту.

У прокуратурі зазначають, що затвердження Генплану, до якого входить історико-архітектурний опорний план, дозволить зберегти історичний ареал селища та захистити його від хаотичної забудови.

Рішення суду набрало законної сили й підлягає обов’язковому виконанню.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Кременчуці Генплан міста планували змінити за понад 700 тисяч гривень.