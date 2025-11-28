У Кременчуці збили електровелосипедиста: постраждалого госпіталізували — поліція

28 листопада, близько 9.50, на проспекті Лесі Українки в Кременчуці сталась аварія за участі легковика та електровелосипеда. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

За даними слідчих, ВАЗ під керуванням 34-річного водія зіткнувся з електровелосипедом. Унаслідок аварії постраждав 62-річний велосипедист — його госпіталізували.

Слідчий підрозділ поліції вирішує питання про початок розслідування за ч.1 ст. 286 ККУ (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Правоохоронці встановлюють обставини події.

