Кременчук, Надзвичайні новини

У центрі Кременчука водій автомобіля зіткнувся з двома автівками та врізався в огорожу

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 271

 

Після цього винуватець ДТП залишив місце пригоди

Сьогодні у центрі Кременчука на перехресті вулиць Халаменюка та старшого лейтенанта Кагала водій автомобіля ГАЗ, здійснюючи поворот у напрямку вулиці Університетської, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автомобілями Nissan та Hyundai. Після цього ГАЗ виїхав за межі проїзної частини та врізався в дорожнє огородження. Винуватець ДТП залишив місце пригоди.

Про це ДТП розповіла пресслужба патрульної поліції Кременчука.

 

— Ми встановили особу водія та розшукали його. Як виявилося, чоловік позбавлений права керування транспортними засобами та не має поліса обов’язкового страхування, - йдеться в повідомленні.

 

Патрульні склали на водія 4 адміністративні матеріали:

  • за ст. 124 КУпАП — вчинення ДТП;
  • за ст. 122-4 КУпАП — залишення водієм місця дорожньо-транспортної пригоди;
  • за ч. 5 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка позбавлена цього права;
  • за ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування без відповідних документів.

 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Кременчуці патрульні зупинили водія з рівнем алкоголю, що майже у 13 разів перевищував норму.

Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція ДТП Кременчук
