У центрі Кременчука водій автомобіля зіткнувся з двома автівками та врізався в огорожу

Сьогодні у центрі Кременчука на перехресті вулиць Халаменюка та старшого лейтенанта Кагала водій автомобіля ГАЗ, здійснюючи поворот у напрямку вулиці Університетської, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автомобілями Nissan та Hyundai. Після цього ГАЗ виїхав за межі проїзної частини та врізався в дорожнє огородження. Винуватець ДТП залишив місце пригоди.
Про це ДТП розповіла пресслужба патрульної поліції Кременчука.
Патрульні склали на водія 4 адміністративні матеріали:
Нагадаємо, сьогодні ми писали, що у Кременчуці патрульні зупинили водія з рівнем алкоголю, що майже у 13 разів перевищував норму.
