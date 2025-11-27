У центрі Кременчука водій автомобіля зіткнувся з двома автівками та врізався в огорожу

Сьогодні у центрі Кременчука на перехресті вулиць Халаменюка та старшого лейтенанта Кагала водій автомобіля ГАЗ, здійснюючи поворот у напрямку вулиці Університетської, не обрав безпечної швидкості, не врахував дорожньої обстановки та здійснив зіткнення з автомобілями Nissan та Hyundai. Після цього ГАЗ виїхав за межі проїзної частини та врізався в дорожнє огородження. Винуватець ДТП залишив місце пригоди.

Про це ДТП розповіла пресслужба патрульної поліції Кременчука.

— Ми встановили особу водія та розшукали його. Як виявилося, чоловік позбавлений права керування транспортними засобами та не має поліса обов’язкового страхування, - йдеться в повідомленні.

Патрульні склали на водія 4 адміністративні матеріали:

за ст. 124 КУпАП — вчинення ДТП;

за ст. 122-4 КУпАП — залишення водієм місця дорожньо-транспортної пригоди;

за ч. 5 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом особою, яка позбавлена цього права;

за ч. 1 ст. 126 КУпАП — керування без відповідних документів.

