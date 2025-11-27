У Кременчуці патрульні зупинили водія з рівнем алкоголю, що майже у 13 разів перевищував норму

Учора, 26 листопада, у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Opel, водій якого перебував за кермом у нетверезому стані. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, під час перевірки вони з’ясували, що керманич не має водійського посвідчення, а сам він ймовірно перебував в алкогольному сп’янінні.
Перевірка алкотестером показала 2,55 проміле — це майже у 13 разів перевищує допустиму норму.
Патрульні відсторонили чоловіка від керування та оформили адміністративні матеріали:
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці під час комендантської години патрульні зупинили водія з ознаками сп’яніння.
