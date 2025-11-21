У Кременчуці під час комендантської години зупинили водія з ознаками сп’яніння

Сьогодні, 12:31

Чоловік не мав права керування машиною, а також відмовився від огляду

Цієї ночі під час комендантської години у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водій якого мав ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, керманичу запропонували пройти огляд, однак той відмовився. Відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, прирівнюється до керування в стані сп’яніння і тягне за собою штраф та позбавлення водійських прав.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали адміністративні матеріали:

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування у стані сп’яніння або відмова від огляду;

протокол за ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування без права керування.

Крім того, упродовж минулої доби патрульні виявили трьох водіїв, які керували транспортом з ознаками сп’яніння.

Нагадаємо, днями упродовж ночі патрульні виявили у Кременчуці 5 нетверезих водіїв.