На сесії Кременчуцької міської ради нагородили чемпіона світу та очільницю Держказначейства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 171

Сьогодні, 28 листопада, на початку сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив Почесні відзнаки — Нагрудні знаки Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана» двом захисникам України.

Після нагородження військових очільницю Державної казначейської служби України у Кременчуці Світлану Лощенко відзначили подякою міського голови та почесним знаком. Віталій Малецький висловив їй слова вдячності за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання посадових обов’язків.

Він наголосив, що Світлана Лощенко — це людина, від якої залежить своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Почесною грамотою Кременчуцької міської ради також нагородили майстра спорту України міжнародного класу Сергія Ройка який цього року став чемпіоном світу з бодібілдингу та виборов Кубок світу з бодібілдингу. Цю відзнаку міський голова вручив спортсмену за високу майстерність та вагомі спортивні досягнення.

Нагадаємо, на минулій сесії міська рада відзначила грамотами молодих волонтерок.