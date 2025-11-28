Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

На сесії Кременчуцької міської ради нагородили чемпіона світу та очільницю Держказначейства

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 171

 

Міський голова подякував нагородженим за сумлінну працю та вагомі спортивні досягнення

Сьогодні, 28 листопада, на початку сесії Кременчуцької міської ради міський голова Віталій Малецький вручив Почесні відзнаки — Нагрудні знаки Кременчуцької міської територіальної громади «Доблесть і пошана» двом захисникам України.

Після нагородження військових очільницю Державної казначейської служби України у Кременчуці Світлану Лощенко відзначили подякою міського голови та почесним знаком. Віталій Малецький висловив їй слова вдячності за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, відповідальне ставлення до виконання посадових обов’язків. 

 

Він наголосив, що Світлана Лощенко — це людина, від якої залежить своєчасна виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

 

Почесною грамотою Кременчуцької міської ради також нагородили майстра спорту України міжнародного класу Сергія Ройка який цього року став чемпіоном світу з бодібілдингу та виборов Кубок світу з бодібілдингу. Цю відзнаку міський голова вручив спортсмену за високу майстерність та вагомі спортивні досягнення.

 

Нагадаємо, на минулій сесії міська рада відзначила грамотами молодих волонтерок.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада сесія Малецький нагородження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх