Кременчуцька міська рада відзначила грамотами молодих волонтерок

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 115

14 листопада на засіданні сесії Кременчуцької міської ради грамотами відзначили двох учениць колегіуму №25 Марію Писаренко та Маргариту Авраменко, які передали на потребу військових близько 200 тис. грн.

Від початку повномасштабного вторгнення дівчата співають на вулицях нашого міста й таким чином збирають кошти, які витрачають на допомогу ЗСУ. За час своєї волонтерської діяльності Маргарита та Марія передали кошти на купівлю для військових тепловізора, одягу, взуття, генератору, комплектуючих до FPV, автомобіля та інших необхідних військовим речей.

Міський голова Віталій Малецький висловив вдячність дівчатам та вручив їм грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, що торік кременчуцькі діти розмальовували гільзи, щоб придбати дрон для ЗСУ.