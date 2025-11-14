Олена Шуляк
Кременчук, Допомога військовим

Кременчуцька міська рада відзначила грамотами молодих волонтерок

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 115

Дві школярки зібрали на допомогу військовим близько 200 тис. грн

14 листопада на засіданні сесії Кременчуцької міської ради грамотами відзначили двох учениць колегіуму №25 Марію Писаренко та Маргариту Авраменко, які передали на потребу військових близько 200 тис. грн.

Від початку повномасштабного вторгнення дівчата співають на вулицях нашого міста й таким чином збирають кошти, які витрачають на допомогу ЗСУ. За час своєї волонтерської діяльності Маргарита та Марія передали кошти на купівлю для військових тепловізора, одягу, взуття, генератору, комплектуючих до FPV, автомобіля та інших необхідних військовим речей.

Міський голова Віталій Малецький висловив вдячність дівчатам та вручив їм грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Нагадаємо, що торік кременчуцькі діти розмальовували гільзи, щоб придбати дрон для ЗСУ.

Автор: Катерина Животовська
