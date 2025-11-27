Кременчук планує спрямувати понад 200 млн грн на компенсацію перевезення пільговиків у 2026 році

У документі вказано, що розрахунки зробили на підставі фактичної кількості пасажирів, які у 2025 році користувалися правом на безоплатний проїзд
На найближчій сесії міської ради депутати розглянуть проєкт програми відшкодування втрат перевізникам за безоплатне перевезення пільговиків у 2026 році. Загальна сума фінансування становить 329,8 млн грн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення.
Зокрема, з цієї суми:
У межах фінансування на наступний рік заплановано:
Вказано, що розрахунки зробили на підставі фактичної кількості пасажирів, які у 2025 році користувалися правом на безоплатний проїзд. Також врахували тарифи, встановлені рішеннями виконкому від 25 травня 2022 року № 683 та 19 вересня 2024 року № 2166.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчук привезли три нові тролейбуси з 18-ти замовлених: мер обіцяє, що вони поїдуть на Перший і Другий Занасипи та Ревівку.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.