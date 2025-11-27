Олена Шуляк
"єЯсла" та "єСадок": деталі нових державних програм
ГО "Захист держави"
Кременчук долучився до літературного маршруту: Василь Шкляр презентував «Рік Шершня»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

Кременчук планує спрямувати понад 200 млн грн на компенсацію перевезення пільговиків у 2026 році

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 64

У документі вказано, що розрахунки зробили на підставі фактичної кількості пасажирів, які у 2025 році користувалися правом на безоплатний проїзд

На найближчій сесії міської ради депутати розглянуть проєкт програми відшкодування втрат перевізникам за безоплатне перевезення пільговиків у 2026 році. Загальна сума фінансування становить 329,8 млн грн. Про це йдеться в пояснювальній записці до проєкту рішення.

Зокрема, з цієї суми:

  • 127,56 млн грн — додаткова потреба за 2025 рік;
  • 202,25 млн грн — видатки на 2026 рік.

У межах фінансування на наступний рік заплановано:

  • 159,0 млн грн — електротранспорт;
  • 17,33 млн грн — приватний автотранспорт;
  • 23,29 млн грн — комунальний автотранспорт;
  • 2,62 млн грн — приміський залізничний транспорт.

Вказано, що розрахунки зробили на підставі фактичної кількості пасажирів, які у 2025 році користувалися правом на безоплатний проїзд. Також врахували тарифи, встановлені рішеннями виконкому від 25 травня 2022 року № 683 та 19 вересня 2024 року № 2166.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчук привезли три нові тролейбуси з 18-ти замовлених: мер обіцяє, що вони поїдуть на Перший і Другий Занасипи та Ревівку

0
Автор: Телеграф
Теги: пільговики транспорт маршрутка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх