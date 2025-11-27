У Кременчуці оновили мережу закладів дошкільної освіти: що змінюється

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 178

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради вніс зміни до мережі закладів дошкільної освіти на 2025–2026 навчальний рік. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 27 листопада.

Що змінюється

Т.в.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко пояснила, які зміни відбудуться.

— Додається 1 ясельна група у закладі дошкільної освіти № 60, який має власне укриття. Тепер заклад освіти може приймати дітей із 2-х років, — повідомила Михайленко.

Яка нині мережа закладів дошкільної освіти у Кременчуці

Відповідно до внесених у мережу дитсадків змін із 1 грудня у місті налічуватиметься 41 установа дошкільної освіти, із них:

27 закладів дошкільної освіти загального розвитку;

2 дошкільні підрозділи у гімназіях № 7 та № 21;

12 закладів комбінованого типу.

Загальна кількість груп по дитсадках у місті — 242, серед них:

25 груп раннього віку,

216 — передшкільного,

1 група шкільного віку,

27 груп спеціального призначення,

30 інклюзивних груп.

Як зазначила Світлана Михайленко, до початку повномасштабного вторгнення у Кременчуці було 47 дитсадків.

Нагадаємо, у цьому навчальному році кількість дошкільнят у Кременчуці зменшилася орієнтовна на тисячу.