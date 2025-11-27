У Кременчуці оновили мережу закладів дошкільної освіти: що змінюється

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради вніс зміни до мережі закладів дошкільної освіти на 2025–2026 навчальний рік. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому сьогодні, 27 листопада.
Т.в.о. директора департаменту освіти Світлана Михайленко пояснила, які зміни відбудуться.
Відповідно до внесених у мережу дитсадків змін із 1 грудня у місті налічуватиметься 41 установа дошкільної освіти, із них:
27 закладів дошкільної освіти загального розвитку;
2 дошкільні підрозділи у гімназіях № 7 та № 21;
12 закладів комбінованого типу.
Загальна кількість груп по дитсадках у місті — 242, серед них:
25 груп раннього віку,
216 — передшкільного,
1 група шкільного віку,
27 груп спеціального призначення,
30 інклюзивних груп.
Як зазначила Світлана Михайленко, до початку повномасштабного вторгнення у Кременчуці було 47 дитсадків.
Нагадаємо, у цьому навчальному році кількість дошкільнят у Кременчуці зменшилася орієнтовна на тисячу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.