Руслан Улянов розкритикував рішення ВККСУ щодо непідтвердження його здатності здійснювати правосуддя

«На цьому конкурсі за 2 години співбесід, які були зі мною проведені, питання про те, як я розумію право та вмію застосовувати правові норми, обговорювалось не більше 3-4 хвилин. Левова частка часу членами комісії була витрачена на обговорення того, чи визнаю я себе винним в тому, що публічно вжив "сексистський" вираз», — написав Ульянов

Юрист і колишній депутат міськради Руслан Улянов оприлюднив допис, у якому розкритикував рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не допустити його до роботи в апеляційному суді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Улянов зазначив, що ВККСУ визнала його таким, що не підтвердив здатність здійснювати правосуддя в апеляційному суді, і він не погоджується з мотивами цього рішення. За словами юриста, під час співбесіди члени комісії зосередили увагу на його висловлюванні 2015 року, коли він порівняв депутатку Піддубну з «бабою базарною». Він стверджує, що комісія розцінила цю фразу як прояв сексизму.

Також Улянов повідомив, що частина зауважень стосувалася помилки в електронній декларації, яку він подав із кількагодинним запізненням та, за його словами, з неправильним позначенням типу документа.

У дописі Ульянов заявив, що вважає рішення ВККСУ несправедливим і таким, що не відображає його професійний досвід. Він наголосив, що працює адвокатом понад 30 років і брав участь приблизно у 5 тисячах судових засідань.

Улянов також розкритикував підходи до добору суддів, заявивши, що, на його думку, нинішня система віддає перевагу формальності та конформізму, а не професійним та особистісним якостям кандидатів. Він заявив, що більше не планує брати участь у конкурсах на посади суддів.

Нагадаємо, що у 2017 та 2019 роках Громадська рада доброчесності вже висловлювала зауваження до кандидатури Улянова. В обох випадках Громадська рада доброчесності зробила висновок про невідповідність його кандидатури критеріям доброчесності та професійної етики.