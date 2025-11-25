«До вас їде Циган і Відьма»: у Кременчуці відбудеться зустріч із письменником Русланом Горовим

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 95

На захід письменник привезе свої книги та нові історії про життя і людей

Цієї неділі, 30 листопада, у кременчуцькому міському палаці культури відбудеться твора зустріч із письменником, журналістом, режисером та музикантом Русланом Горовим. Чоловік анонсував зустріч на своїй сторінці у фейсбуці.

На зустріч із поціновувачами творчості письменник привезе свої книги, а також поділиться новими історіями із життя.

— До вас їде Циган і Відьма, — каже Руслан у відеозверненні до кременчуківців.