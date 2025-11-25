«До вас їде Циган і Відьма»: у Кременчуці відбудеться зустріч із письменником Русланом Горовим

Цієї неділі, 30 листопада, у кременчуцькому міському палаці культури відбудеться твора зустріч із письменником, журналістом, режисером та музикантом Русланом Горовим. Чоловік анонсував зустріч на своїй сторінці у фейсбуці.
На зустріч із поціновувачами творчості письменник привезе свої книги, а також поділиться новими історіями із життя.
На зустріч письменник приїде разом зі своєю дружиною Людмилою.
Відвідувачів чекають приємні емоції, гострий гумор та невимушене спілкування.
Зустріч із Русланом Горовим відбудеться у неділю, 30 листопада, о 14.00 у малому залі кременчуцького міського палацу культури. Вхід на захід вільний.
Нагадаємо, кілька років тому у «Кременчуцького Телеграфа» вийшло інтерв’ю із Русланом Горовим, де чоловік розпоів про творчість та волонтерство.
