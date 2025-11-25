ГО "Захист держави"
Кременчук, Війна, ТЪ у темі

Кременчуцьке ДФТГ запрошує охочих долучитися до захисту неба над Полтавщиною

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 226

 

Стати оператором дрона-перехоплювача можуть як чоловіки, так і жінки

Добровольче формування Кременчуцької територіальної громади № 3 оголошує набір пілотів дронів-перехоплювачів. Як пояснив командир ДФТГ, Росія модернізує свої БпЛА, збільшує висоту польоту і наразі деякі з них неможливо збити засобами мобільних вогневих груп. Дрони-перехоплювачі дозволяють це робити на великих висотах. Саме тому наразі в Кременчуцькому ДФТГ № 3 формується новий підрозділ, який отримає на озброєння дрони-перехоплювачі.

— Стань оператором дрона-перехоплювача! Захисти небо Полтавщини! – закликають у ДФТГ.

Як пояснив командир одного з підрозділів ДФТГ № 3 з позивним «Рамзес», при наборі пілотів дронів-перехоплювачів перевага надається особам з досвідом пілотування або відповідними навичками.

— Але у разі їх відсутності — усьому навчимо, — запевнив «Рамзес», який займається формуванням нового підрозділу у складі ДФТГ.

Він уточив, що долучитися до нього можуть лише ті, чоловіки, які не підлягають мобілізації. Стати оператором дрона-перехоплювача можуть як чоловіки, так і жінки.

Телефон для довідок — 0980060249

 

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще у жовтні минулого року писав, що одночасно з виконанням інших важливих завдань, добровольці Кременчуцького ДФТГ № 3 беруть участь у захисті повітряного простору над нашим містом. Командувач сил ТрО ЗСУ ухвалив відповідне рішення.

Зазначимо, що під час занять з вогневої та тактичної підготовки бійці ДФТГ № 3 відпрацьовували практичні навички стрільби з зенітних кулеметів, встановлених на спеціальну турель з механічним прицілом, та вивчали досвід найбільш ефективних методів знищення російських «Шахедів». Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» минулого року кілька разів були на таких заняттях. Турелі з зенітними кулеметами зазвичай встановлюють на пікапи, на яких мобільні вогневі групи виїжджають, щоб захищати небо над Полтавщиною.

Варто додати, що добровольчі формування територіальних громад (ДФТГ) — це передбачені законом військові загони, які патріотично налаштовані громадяни створили за згоди органів місцевого самоврядування та військового управління. Добровольці ДФТГ проходять військову підготовку та виконують деякі бойові завдання, зокрема захист неба від ворожих БпЛА. Серед них багато пенсіонерів, а ті, хто працює, поєднують роботу з військовим вишколом та виконанням службових завдань. Усі вони на час вступу до ДФТГ не могли потрапити до складу ЗСУ через різні причини — вік, стан здоров’я чи інші. Чимало з них брали участь у російсько-українській війні та були звільнені з військової служби через стан здоров’я або досягнення граничного віку перебування на службі.

Автор: Віктор Крук
Теги: ДФТГ дрони БПЛА Кременчук добровольці
  Kiaparts
  НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


