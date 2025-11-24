Відзавтра у Кременчуці відновлять роботу тролейбусного маршруту № 7 сполученням Річковий вокзал — Потоки

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 478

У разі погіршення ситуації курсуватиме один транспортний засіб за тимчасовим графіком

У Кременчуці завтра, 25 листопада, відновлює свій рух тролейбус № 7 сполученням «Річковий вокзал — Потоки». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Маршрут працюватиме за затвердженим графіком. Ознайомитися з розкладом руху тролейбуса можна за посиланням.

У разі погіршення ситуації з електропостачанням на лінію вийде один транспортний засіб, який курсуватиме за тимчасовим графіком.

Кременчуцька міськрада додає, що тролейбусне управління працює над забезпеченням стабільних перевезень та підтриманням належного транспортного сполучення в умовах можливих відключень електроенергії.

