У Кременчуці завтра, 25 листопада, відновлює свій рух тролейбус № 7 сполученням «Річковий вокзал — Потоки». Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Маршрут працюватиме за затвердженим графіком. Ознайомитися з розкладом руху тролейбуса можна за посиланням.
У разі погіршення ситуації з електропостачанням на лінію вийде один транспортний засіб, який курсуватиме за тимчасовим графіком.
Кременчуцька міськрада додає, що тролейбусне управління працює над забезпеченням стабільних перевезень та підтриманням належного транспортного сполучення в умовах можливих відключень електроенергії.
Нагадаємо, минулого тижня у Кременчук привезли три нові тролейбуси з 18-ти замовлених: мер обіцяє, що вони поїдуть на Перший і Другий Занасипи та Ревівку.
