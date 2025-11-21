У Кременчуці оголосили громадські слухання щодо бюджету громади на 2026 рік: коли відбудуться та що обговорять

Містян запрошують долучитися до обговорення та надати свої пропозиції перед ухваленням головного фінансового документа
У Кременчуці призначили дату громадських слухань стосовно обговорення бюджету громади на 2026 рік: вони відбудуться 12 грудня о 13.00. Про це стало відомо із розпорядження міського голови від 19 листопада.
Проведуть слухання з метою врахування пропозицій та зауважень жителів громади під час підготовки головного фінансового документа міста.
Для організації громадських слухань створено робочу групу на чолі з міським головою. До її складу увійшли представники департаменту фінансів, юридичного департаменту, секретар міської ради та голова профільної депутатської комісії.
Департамент фінансів має до 24 листопада оприлюднити офіційне оголошення про слухання. Організаційно-контрольний відділ забезпечить реєстрацію учасників.
Робоча група розглядатиме пропозиції та спірні питання, які виникнуть під час слухань, протягом трьох днів після їх проведення — з ухваленням рішення про врахування або мотивоване відхилення.
Нагадаємо, торік при обговоренні бюджет Кременчука на 2025 рік закладали у розмірі 3,4 мільярдів гривень.
