Вони віддали за нас найдорожче: у Кременчуці погасили конверти на честь полеглих на війні випускників гімназії № 31

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 193

З нагоди Дня Гідності та Свободи у гімназії згадали полеглих випускників і представили філателістичну серію, присвячену 16 героям

Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, на головпоштампі Кременчука традиційно відбулося погашення конвертів на честь полеглих у боях за Україну військовослужбовців. Цього разу своїх загиблих випускників згадував колектив гімназії №31. На заході звучали імена 16 військовослужбовців з різних частин і підрозділів, які загинули в боях на різних ділянках фронту упродовж 2014–2025 років: Олександр Багно;

Олексій Борищак;

Богдан Гавеля;

Юрій Гудзенко;

Сергій Доновий;

Андрій Заболотний;

Антон Кирилов;

Роман Козубенко;

Дмитро Корба;

Сергій Криса;

Олександр Матяш;

Дмитро Мокрий;

Олександр Осадчук;

Олександр Порубай;

Олександр Покотило;

Артем Скрида. Участь в урочистому погашенні конвертів взяли рідні та близтькі полеглих військовослужбовців, а також Сергій Ільченко, майор запаса, ветеран 145 батальйону територіальної оборони Кременчука.