Вони віддали за нас найдорожче: у Кременчуці погасили конверти на честь полеглих на війні випускників гімназії № 31

З нагоди Дня Гідності та Свободи у гімназії згадали полеглих випускників і представили філателістичну серію, присвячену 16 героям
Сьогодні, 21 листопада, у День Гідності та Свободи, на головпоштампі Кременчука традиційно відбулося погашення конвертів на честь полеглих у боях за Україну військовослужбовців. Цього разу своїх загиблих випускників згадував колектив гімназії №31.
На заході звучали імена 16 військовослужбовців з різних частин і підрозділів, які загинули в боях на різних ділянках фронту упродовж 2014–2025 років:
Участь в урочистому погашенні конвертів взяли рідні та близтькі полеглих військовослужбовців, а також Сергій Ільченко, майор запаса, ветеран 145 батальйону територіальної оборони Кременчука.
Голова спілки філателістів Кременчука Володимир Скляр зазначив, що ці марки увійдуть до тематичної філателістичної колекції, аби зберегти памʼять про героїв на покоління вперед. Він також додав, що подібні заходи планують провести й у школах, випускники яких також загинули на війні, аби вшанувати кожного полеглого воїна з Кременчука.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці відбулося погашення конвертів на честь полеглих випускників гімназії № 24.
