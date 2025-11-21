У Кременчуці проводять бюджетну стерилізацію тварин

У Кременчуці діє бюджетна програма стерилізації тварин за ініціативи фонду Sterilization.ua.

Благодійний фонд покриває частину вартості операції, тож стерилізація собак коштує 300–600 грн, кішок — 200 грн.

Ініціатива Sterilization.ua займається стерилізацією безпритульних і безпородних тварин у різних містах України, зокрема й у Кременчуці. За словами волонтерки Лілії, планують організувати додаткові виїзні стерилізації у Піщаному, щоб допомогти людям, які не можуть привезти тварин у місто.

Запис на стерилізацію можливий за телефоном, зазначеним у повідомленні: 068-503-0936.