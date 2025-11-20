У Кременчуці за тиждень зафіксували перевищення норм формальдегіду в повітрі

З 10 до 15 листопада у Кременчуці зафіксували перевищення середньодобової концентрації забруднювальної речовини — формальдегіду. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Проби атмосферного повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані за адресами: вул. Молодіжна, вул. Івана Приходька, а також біля зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».
Нагадаємо, що перевищення рівня формальдегіду та діоксиду азоту фіксують у Кременчуці ледь не щотижня.
Додамо, що Кременчук лідирує в області за рівнем забруднення повітря та відходами. Науковці вказують, що основними забруднювачами залишаються промислові підприємства та автотранспорт. Ситуацію погіршують несприятливі метеоумови, які затримують розсіювання токсичних речовин.
