У Кременчуці за тиждень зафіксували перевищення норм формальдегіду в повітрі

З 10 до 15 листопада у Кременчуці зафіксували перевищення середньодобової концентрації забруднювальної речовини — формальдегіду. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Проби атмосферного повітря відбирали на чотирьох стаціонарних постах, які розташовані за адресами: вул. Молодіжна, вул. Івана Приходька, а також біля зупинок «Центральний ринок» та «Кредмаш».