Гірлянди та прогулянки: як кременчуківці пристосовуються до відключень світла

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 169

Мешканці Кременчука поділилися, як переживають відключення світла: від ліхтариків і павербанків до прогулянок, прибирання та часу з родиною. Більшість ставиться до ситуації з розумінням і знаходить свої плюси

18 листопада журналісти «Кременчуцького Телеграфа» пройшлись центром і розпитали мешканців міста про те, як вони переживають знеструмлення.

— Закупились ліхтариками, батарейками і нормально.

Майже кожен користується павербанками.

На питання, як проводять час, коли світла немає, люди відповідали, що почали займатись справами, на які раніше не знаходили часу, почали більше прогулюватись, та спілкуватись з рідними.

— Зробила все, на що раніше не було часу, все переробила, все поприбирала. Знайшла в цьому плюс.

— Прогулюємось з собачкою, з внуком.

— Гуляємо.

— Вмикаємо гірлянди, дивимось щось у телефонах, можемо спати.

Загалом, люди з розумінням ставляться до відключень та не втрачають позитиву.

Нагадаємо, що у Кременчуці просять не вмикати вуличне освітлення під час відключень електроенергії.