Гірлянди та прогулянки: як кременчуківці пристосовуються до відключень світла

Мешканці Кременчука поділилися, як переживають відключення світла: від ліхтариків і павербанків до прогулянок, прибирання та часу з родиною. Більшість ставиться до ситуації з розумінням і знаходить свої плюси
18 листопада журналісти «Кременчуцького Телеграфа» пройшлись центром і розпитали мешканців міста про те, як вони переживають знеструмлення.
Майже кожен користується павербанками.
На питання, як проводять час, коли світла немає, люди відповідали, що почали займатись справами, на які раніше не знаходили часу, почали більше прогулюватись, та спілкуватись з рідними.
Загалом, люди з розумінням ставляться до відключень та не втрачають позитиву.
Нагадаємо, що у Кременчуці просять не вмикати вуличне освітлення під час відключень електроенергії.
