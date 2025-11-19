У Кременчуці в квартирі згоріла жінка

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 2

У вівторок, 18 листопада, горіла квартира у багатоповерхівці на вулиці Республіканській у Кременчуці. Повідомлення про неї надійшло від громадян до відділення №1 Кременчуцького райуправління поліції близько 22.00. Зі слів заявників, у квартирі, ймовірно, перебувала жінка. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, медики та бригада рятувальників.

Після ліквідації пожежі у помешканні виявили 77-річну жінку без ознак життя. Її тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Триває слідство.

Нагадаємо, 8 листопада під час пожежі у багатоквартирному будинку на вулиці Володимира Великого в Кременчуці загинула людина.