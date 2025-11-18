За минулу добу на Полтавщині сталося 5 пожеж, а поблизу Кременчука знайшли вибухонебезпечний предмет

Сьогодні, 09:03

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 5 пожеж. Постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано. На території Кременчуцького району учора не було жодної пожежі, проте знайшли вибухонебезпечний предмет. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 17 листопада, об 11.10 в селі Набережне Глобинської громади виявили вибухонебезпечний предмет часів минулих війн. Його знищення заплановано на сьогодні групою піротехнічних робіт Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Нагадаємо, учора ми повідомляли, що 16 листопада у селі Копили у пожежі житлового будинку загинув чоловік.