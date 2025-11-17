У Копилах у пожежі загинув чоловік

Рятувальники працювали в апаратах через сильне задимлення

16 листопада о 7.22 у селі Копили Полтавського району горів житловий будинок. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Унаслідок пожежі загинув чоловік. Вогонь знищив покрівлю будинку на площі близько 70 кв. м, а стіни та стелю закоптило.

Рятувальникам вдалося зберегти будинок від повного знищення та не допустити поширення пожежі на розташовану поруч господарчу споруду. Через сильне задимлення вони працювали в апаратах захисту органів дихання.

До гасіння залучили підрозділи 2-ї, 3-ї та 4-ї державних пожежно-рятувальних частин.

