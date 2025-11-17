Вчора на Полтавщині горіла установка підігріву нафти й газу

16 листопада о 2.50 у селі Качанове Миргородського району сталася пожежа на установці підігріву нафти й газу. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Вогонь пошкодив автоматику та частину обладнання. Основні промислові установки вдалося зберегти.
До гасіння залучили черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Рятувальники ліквідували пожежу та запобігли її поширенню на інші об’єкти.
Нагадаємо, що на минулому тижні у Лубенському районі у пожежі загинув чоловік.
