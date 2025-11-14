На Полтавщині у пожежі загинув чоловік

13 листопада близько 17.00 у приватному будинку в селі Березова Рудка, Лубенського району сталась пожежа в якій загинув 50-річний господар будинку. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Наразі його тіло відправили на експертизу для встановлення причин смерті.
Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини пожежі зʼясовують слідчі.
Нагадаємо, декілька днів тому в Полтавській області було зафіксовано дві пожежі в житлових будинках.
