За минулу добу на Полтавщині сталося 2 пожежі — у Кременчуці загорілася квартира

Сьогодні, 08:45

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 2 пожежі. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

11 листопада о 13.07 в Кременчуці на вулиці Героїв Маріуполя виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Вогонь знищив газовий лічильник та меблі. Пошкоджені стіни та стеля. Квартиру вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалась 16 ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Друга пожежа сталася у селі Тепле на Миргородщині. Загорілася господарча споруда. Постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано.

