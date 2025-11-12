За минулу добу на Полтавщині сталося 2 пожежі — у Кременчуці загорілася квартира

За минулу добу в Полтавській області зареєстровано 2 пожежі. Про це в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.
11 листопада о 13.07 в Кременчуці на вулиці Героїв Маріуполя виникла пожежа у багатоквартирному будинку. Вогонь знищив газовий лічильник та меблі. Пошкоджені стіни та стеля. Квартиру вдалося врятувати. До гасіння пожежі залучалась 16 ДПРЧ. У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.
Друга пожежа сталася у селі Тепле на Миргородщині. Загорілася господарча споруда. Постраждалих внаслідок пожеж не зафіксовано.
Нагадаємо, ми повідомляли, що у Лубнах поновили електропостачання після вчорашнього аварійного відключення.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.