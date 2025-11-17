У Кременчуцькому районі матері загиблого військовослужбовця вручили посмертну нагороду сина

У Градизьку матері полеглого військовослужбовця Олега Калашника передали державну нагороду — посмертний орден «За мужність» ІІІ ступеня. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного ТЦК та СП.
Нагороду вручили офіцер відділення цивільно-військового співробітництва другого відділу Кременчуцького РТЦК та СП старший лейтенант Василь Погрібний та селищний голова Мирослав Носа.
Молодший сержант Олег Калашник, уродженець Градизька, народився 11 травня 1993 року. Навчався у Градизькій гімназії ім. О. Білаша, а згодом закінчив Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Після навчання працював у «ПриватБанку».
До лав Збройних сил України він став у січні 2023 року. Служив командиром протитанкового взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти 82-ї окремої десантно-штурмової бригади.
18 жовтня 2023 року військовий загинув під час бою поблизу села Вербового на Запоріжжі.
За проявлену мужність та самовіддане виконання військового обов’язку Президент України відзначив Олега Калашника орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Нагадаємо, нещодавно матір зниклого безвісти військовослужбовця з Кременчуччини отримала нагороду за сина.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.