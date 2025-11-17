Де на Полтавщині ремонтують місцеві дороги та автошляхи: що оновили на Кременчуччині

З початку року дорожники області відремонтували 652 тис. м² місцевих доріг та понад 523 тис. м² автошляхів
За минулий тиждень на Полтавщині відремонтували ще 18 тис. м² доріг, а загалом із початку року — понад 652 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Відновлювальні роботи тривають завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів.
Цього тижня дороги ремонтуватимуть у Глобинській, Пришибській, Семенівській, Піщанській, Чорнухинській, Сенчанській, Полтавській, Сергіївській, Оржицькій, Комишнянській та Великобудищанській територіальних громадах.
Також триває підготовка автошляхів до осінньо-зимового періоду. Минулого тижня ремонтники оновили понад 17,7 тис. м² доріг державного значення:
Загалом із початку року дорожники відремонтували понад 523 тис. м² автошляхів.
Нагадаємо, що кременчуківці скаржаться на стан доріг.
