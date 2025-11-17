Олена Шуляк
Кременчук, Бізнес/Робота, Полтавщина

Де на Полтавщині ремонтують місцеві дороги та автошляхи: що оновили на Кременчуччині

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 209

 

З початку року дорожники області відремонтували 652 тис. м² місцевих доріг та понад 523 тис. м² автошляхів

За минулий тиждень на Полтавщині відремонтували ще 18 тис. м² доріг, а загалом із початку року — понад 652 тис. м². Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Відновлювальні роботи тривають завдяки співфінансуванню з обласного та місцевих бюджетів.

Цього тижня дороги ремонтуватимуть у Глобинській, Пришибській, Семенівській, Піщанській, Чорнухинській, Сенчанській, Полтавській, Сергіївській, Оржицькій, Комишнянській та Великобудищанській територіальних громадах.

 

Також триває підготовка автошляхів до осінньо-зимового періоду. Минулого тижня ремонтники оновили понад 17,7 тис. м² доріг державного значення:

  • Т-17-16 Хорол — Кременчук;
  • М-03 Київ — Харків — Довжанський,
  • Н-31 Дніпро — Решетилівка,
  • Р-42 Лубни — Опішня — Н-12.

Загалом із початку року дорожники відремонтували понад 523 тис. м² автошляхів.

 

Нагадаємо, що кременчуківці скаржаться на стан доріг.

Автор: Віктор Крук Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: Полтавська ОВА Полтавська область ремонт доріг
