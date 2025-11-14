До редакції звернувся читач Максим із Крюкова та надіслав фото провулку Лікаря Самойловича. За його словами, дорога в мікрорайоні давно перетворилася на суцільні ями.
Мешканець стверджує, що, попри інформацію на офіційних ресурсах про нібито регулярне грейдерування кожні пів року, насправді ні техніки, ні робітників люди не бачили вже давно.
У зверненні також прозвучала пропозиція до міського голови: пройтися провулком разом із родиною, щоб на власні очі оцінити стан покриття.
Жителі скаржаться, що згадують про Крюків переважно перед виборами, а дорожнє питання роками залишається без вирішення:
Нагадаємо, що у жовтні ШРБУ оголосило тендер на поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів на вулиці Республіканській, який мають зробти до кінця року.
Проект тижневика «Кременчуцький ТелеграфЪ», який покликаний підняти громадськість для вирішення нагальних дорожніх проблем (світлофори, знаки, розмітка, ремонт доріг, освітлення, конфліктні ситуації з поліцією та іншими службами) і, природньо, разом будемо «сварити» порушників ПДР.
Чекаємо ваших фото- і відеотрофеїв, відгуків, пропозицій, питань.
E-mail: telegraf.in.ua@gmail.com
Телефон: (068) 640-44-48
Facebook: facebook.com/telegraf.in.ua.kremenchug/