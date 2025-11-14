Олена Шуляк
Кременчук, Дороги & Дурні

«Крюків перетворюється на місяць», — кременчуківці скаржаться на стан доріг

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 316

  Люди кажуть, що грейдерування не бачили роками

До редакції звернувся читач  Максим із Крюкова та надіслав фото провулку Лікаря Самойловича. За його словами, дорога в мікрорайоні давно перетворилася на суцільні ями.

Мешканець стверджує, що, попри інформацію на офіційних ресурсах про нібито регулярне грейдерування кожні пів року, насправді ні техніки, ні робітників люди не бачили вже давно.

  

У зверненні також прозвучала пропозиція до міського голови: пройтися провулком разом із родиною, щоб на власні очі оцінити стан покриття.

Жителі скаржаться, що згадують про Крюків переважно перед виборами, а дорожнє питання роками залишається без вирішення:

«Крюків перетворюється на місяць, і це тільки Провулок Лікаря Самойловича. Запросити нашого шановного мера відвідати Крюків разом з жінкою та дитиною в калясці, хай спробують пройтись пішки і згадають про мікрорайон не тільки коли починаються вибори».

Автор: Руслана Горгола
