У Крюкові планують зробити ремонт проходів та проїздів: оголошено тендер

Сьогодні, 15:30

Це мають зробити до кінця поточного року

Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління (ШРБУ) оголосило тендер на поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів на вулиці Республіканській, 140. Оголошена вартість закупівлі — 1 млн 458 тис. 444 гривні. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Як вказано у документації, підрядник має облаштувати проїзди та паркувальні кишені, відремонтувати тротуари. Це мають зробити до кінця поточного року. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Нагадаємо, на початку жовтня комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило ремонт доріг після усунення пошкоджень на теплових мережах за 1,8 млн гривень. Закупівлю проводили без використання системи, договір уклали напряму з ТОВ «Інвестшляхбуд-4».