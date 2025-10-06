У Кременчуці відновлять дороги після ремонтів на тепломережах майже за 2 млн грн

Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило ремонт доріг після усунення пошкоджень на теплових мережах за 1,8 млн гривень. Закупівлю проводили без використання системи, договір уклали напряму з ТОВ «Інвестшляхбуд-4». Про це стало відомо з системи Prozorro.
Деталі договору не оприлюднили. Відомо, що компанія ремонтуватиме дороги до кінця поточного року.
За даними YouControl, ТОВ «Інвестшляхбуд-4» заснували 26 років тому. Засновниками і керівниками компанії є Максим і Віктор Редколеси. Як вказано у аналітичній системі Clarity Project, за час існування «Інвестшляхбуд-4» підписало понад 40 договорів з держзамовниками на понад 13 мільйонів гривень.
На сайті Ukrbudivnytstvo компанія зазначила про себе, що з 2005 року виконує роботи з ремонту доріг та благоустрою у містах Кременчук та Горішні Плавні, а також співпрацює з такими відомими компаніями як ТОВ «Єристівський ГЗК» та ВАТ «Полтавський ГЗК».
У 2015 році Антимонопольний комітет України виявив, що «Інвестшляхбуд-4» порушив законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів).
Нагадаємо, влітку «Теплоенерго» вже укладало договір з ТОВ «Інвестшляхбуд-4» на виконання аналогічних робіт за 1,6 млн грн. На торги зайшло двоє учасників — «Інвестшляхбуд-4», яке запропонувало 1,6 мільйона гривень, та ФОП Марина Валкова з пропозицією на 1 гривню менше. Попри перемогу ФОП, «Теплоенерго» відхилило її пропозицію, зокрема, через невідповідність виду договірної ціни — Марина Валкова у розрахунках вказала твердий вид, а замовник визначав, що договірна ціна має бути динамічною.
