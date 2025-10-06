У Кременчуці відновлять дороги після ремонтів на тепломережах майже за 2 млн грн

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 179

Відомо, що компанія ремонтуватиме дороги до кінця поточного року

Комунальне підприємство «Теплоенерго» замовило ремонт доріг після усунення пошкоджень на теплових мережах за 1,8 млн гривень. Закупівлю проводили без використання системи, договір уклали напряму з ТОВ «Інвестшляхбуд-4». Про це стало відомо з системи Prozorro.

Деталі договору не оприлюднили. Відомо, що компанія ремонтуватиме дороги до кінця поточного року.

За даними YouControl, ТОВ «Інвестшляхбуд-4» заснували 26 років тому. Засновниками і керівниками компанії є Максим і Віктор Редколеси. Як вказано у аналітичній системі Clarity Project, за час існування «Інвестшляхбуд-4» підписало понад 40 договорів з держзамовниками на понад 13 мільйонів гривень.

На сайті Ukrbudivnytstvo компанія зазначила про себе, що з 2005 року виконує роботи з ремонту доріг та благоустрою у містах Кременчук та Горішні Плавні, а також співпрацює з такими відомими компаніями як ТОВ «Єристівський ГЗК» та ВАТ «Полтавський ГЗК».

У 2015 році Антимонопольний комітет України виявив, що «Інвестшляхбуд-4» порушив законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді спотворення результатів торгів (тендерів).

Нагадаємо, влітку «Теплоенерго» вже укладало договір з ТОВ «Інвестшляхбуд-4» на виконання аналогічних робіт за 1,6 млн грн. На торги зайшло двоє учасників — «Інвестшляхбуд-4», яке запропонувало 1,6 мільйона гривень, та ФОП Марина Валкова з пропозицією на 1 гривню менше. Попри перемогу ФОП, «Теплоенерго» відхилило її пропозицію, зокрема, через невідповідність виду договірної ціни — Марина Валкова у розрахунках вказала твердий вид, а замовник визначав, що договірна ціна має бути динамічною.