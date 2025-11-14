У Горішніх Плавнях поліціянти врятували поранену лебідку-кликуна, занесену до Червоної книги

У Горішніх Плавнях поліціянти врятували поранену лебідку-кликуна та передали її до Центру порятунку Wildlife Rescue and Rehabilitation Center. Про це повідомили в установі.
За словами фахівців, доросла самка лебедя отримала значні ушкодження тулуба та кінцівок. Птаху надали невідкладну ветеринарну допомогу, після чого помістили на стаціонарне лікування у тепле й безпечне приміщення.
Лебідь-кликун є рідкісним видом і занесений до Червоної книги України. Ці птахи з’являються в регіоні переважно під час зимівлі.
У Центрі подякували поліції за оперативне реагування та злагоджені дії під час порятунку.
Нагадаємо, що UAnimals відкрили збір на 120 тисяч гривень для Центру порятунку та реабілітації диких тварин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.