У Горішніх Плавнях поліціянти врятували поранену лебідку-кликуна, занесену до Червоної книги

Сьогодні, 10:32

У Горішніх Плавнях поліціянти врятували поранену лебідку-кликуна та передали її до Центру порятунку Wildlife Rescue and Rehabilitation Center. Про це повідомили в установі.

За словами фахівців, доросла самка лебедя отримала значні ушкодження тулуба та кінцівок. Птаху надали невідкладну ветеринарну допомогу, після чого помістили на стаціонарне лікування у тепле й безпечне приміщення.

Лебідь-кликун є рідкісним видом і занесений до Червоної книги України. Ці птахи з’являються в регіоні переважно під час зимівлі.

У Центрі подякували поліції за оперативне реагування та злагоджені дії під час порятунку.