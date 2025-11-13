Казав, що хоче захищати рідну землю: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Дмитром П'явкою

Загинув військовослужбовець цьогоріч у лютому і певний час вважався зниклим безвісти

Сьогодні, 13 листопада, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Дмитра П’явку. Народився захисник 31 жовтня 1996 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 8, далі освіту здобував у Вищому професійному училищі № 7.

Попрощатися із військовослужбовцем прийшли небагато людей, рідні та близькі — ті, хто знав Дмитра, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист України.

На військову службу чоловік став ще із часів АТО — у 2016 році, коли йому було 19 років, розповідає Юлія, вона із батьками Дмитра були кумами.

— Він нічого не боявся — дуже сміливий хлопець був. Ще у 2016 році, мабуть. Тоді отримав поранення, трохи побув удома. Але його все одно тягнуло туди. Він завжди казав: «Я хочу захищати рідну землю». У нього рано помер батько, то він казав: «Я повинен захищати свою маму», — ділиться жінка.

Прийшли попрощатися із Дмитром і його майстер виробничого навчання Дмитро Котенко та очільник ВПУ № 7 Микола Несен.

— Він прийшов на навчання у 2012 році і став першим учнем за професією зварювальника міжнародного стандарту. Закнічив навчання у 2015 році, а тоді трошки попрацював і наступного року пішов служити, захищати — і це вже багато про що говорить. А в училищі він запам’ятався як автивний, шустрий хлопець, який завжди хотів допомогти своїм товаришам, — говорить Микола Несен.

За словами Дмитра Котенка, у групі Дмитро відповідав за культурно-масовий сектор.

— Ми з ним разом організовували і проводили різні заходи, конкурси в училищі. Якщо там десь якісь інсталяції треба зробити чи хтось десь виступає — то він завжди скрізь усім допомагав, — пригадує Дмитро Васильович.

Чоловік додає: учора багато колишніх студентів писали й телефонували, висловлювали співчуття з приводу втрати учня. І додає: нині із групи Дмитра країну захищає ще близько 8 чоловік.

За словами лейтенанта Іванченка, Дмитро П’явка мав звання солдата та служив на посаді стрільця у складі штурмової спеціалізованої роти «Шквал».

— Загинув 21 лютого 2025 року при виконанні бойового завдання по захисту України в районі Курської області РФ. Певнй час вважався зниклим безвісти, — говорить лейтенант Іванченко.

У полеглого військовослужбовця лишилася лишилася одна мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.