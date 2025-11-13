Казав, що хоче захищати рідну землю: у Кременчуці попрощалися із полеглим захисником Дмитром П'явкою

Сьогодні, 13 листопада, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну військовослужбовця Дмитра П’явку. Народився захисник 31 жовтня 1996 року у Кременчуці, навчався у гімназії № 8, далі освіту здобував у Вищому професійному училищі № 7.
Попрощатися із військовослужбовцем прийшли небагато людей, рідні та близькі — ті, хто знав Дмитра, прийшли віддати йому останню шану та подякувати за захист України.
На військову службу чоловік став ще із часів АТО — у 2016 році, коли йому було 19 років, розповідає Юлія, вона із батьками Дмитра були кумами.
Прийшли попрощатися із Дмитром і його майстер виробничого навчання Дмитро Котенко та очільник ВПУ № 7 Микола Несен.
За словами Дмитра Котенка, у групі Дмитро відповідав за культурно-масовий сектор.
Чоловік додає: учора багато колишніх студентів писали й телефонували, висловлювали співчуття з приводу втрати учня. І додає: нині із групи Дмитра країну захищає ще близько 8 чоловік.
За словами лейтенанта Іванченка, Дмитро П’явка мав звання солдата та служив на посаді стрільця у складі штурмової спеціалізованої роти «Шквал».
У полеглого військовослужбовця лишилася лишилася одна мати. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали військовослужбовця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.
