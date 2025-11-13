У Кременчуці планують підвищити міські стипендії для студентів і учнів з 2026 року

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 118

Сума зросте до 3 тисяч гривень для студентів і до 2 тисяч — для учнів профтехів

З лютого 2026 року у Кременчуці може зросте розмір міських стипендій. Таке рішення передбачено в проєкті Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2026–2030 роки, який готують до затвердження на сесії міської ради.

Востаннє міські стипендії підвищували у 2022 році. Нині їх отримують найкращі студенти та учні Кременчуцької громади. Після звернення студентських і учнівських рад Кременчука пропонується збільшити виплати:

студентам — до 3 000 грн на місяць;

учням профтехів — до 2 000 грн.

Зміни також передбачають коригування фінансування програми: у 2026 році воно становитиме 940 тисяч гривень (замість 750 тис. раніше), а до 2030 року зросте до 2,3 млн грн.

