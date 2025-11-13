Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують підвищити міські стипендії для студентів і учнів з 2026 року

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 118

Сума зросте до 3 тисяч гривень для студентів і до 2 тисяч — для учнів профтехів

З лютого 2026 року у Кременчуці може зросте розмір міських стипендій. Таке рішення передбачено в проєкті Комплексної програми «Молодь Кременчука» на 2026–2030 роки, який готують до затвердження на сесії міської ради.

Востаннє міські стипендії підвищували у 2022 році. Нині їх отримують найкращі студенти та учні Кременчуцької громади. Після звернення студентських і учнівських рад Кременчука пропонується збільшити виплати:

  • студентам — до 3 000 грн на місяць;
  • учням профтехів — до 2 000 грн.

Зміни також передбачають коригування фінансування програми: у 2026 році воно становитиме 940 тисяч гривень (замість 750 тис. раніше), а до 2030 року зросте до 2,3 млн грн.

Нагадаємо, у Кременчуці запровадили стипендії міської ради для школярів.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: lpnu.ua
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх