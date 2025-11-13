У Глобиному машина врізалась в електроопору: водій травмований

12 листопада у Глобиному водій під час руху не вибрав безпечної швидкості, з’їхав із дороги та врізався в електроопору. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні поліції.

Унаслідок зіткнення чоловік отримав легкі травми. Йому надали допомогу медики. На місці події працює група реагування патрульної поліції.

Правоохоронці з’ясовують обставини аварії. Попередньо, дії водія кваліфікують за статтею 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів або майна).

