Кременчук, Бізнес/Робота

Кременчук готується до свят: виконком планує затвердити дати ярмарків на 2026 рік

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 100

У місті проведуть фестивалі, сезонні виставки та святкову торгівлю

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради планує затвердити план проведення виставок і ярмарків на території громади на 2026 рік. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради. 

Згідно з документом, протягом року у Кременчуці відбудеться сім виставкових і ярмаркових заходів. Серед них — «Фестиваль креативних індустрій», виставки «Дім. Сад. Огород» і «Освіта та кар’єра», а також традиційна виносна святкова торгівля до головних свят року — Дня Валентина, 8 Березня, Великодня та Різдва.

  • 12–15 лютого — святкова виносна торгівля до Дня Святого Валентина. Місце: на території Кременчуцької громади. Організатор: виконком міськради.
  • 5–9 березня — святкова торгівля квітами та повітряними кульками до 8 Березня. Місце: на території громади. Організатор: виконком міськради.
  • 28–29 березня — «Фестиваль креативних індустрій». Місце: V корпус Кременчуцького національного університету ім. Остроградського (за наявності договору). Організатор: Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати.
  • 3–12 квітня — святкова торгівля напередодні Великодніх свят. Місце: територія громади. Організатор: виконком міськради.
  • 9–10 жовтня — виставка «Дім. Сад. Огород». Місце: V корпус КНУ ім. Остроградського. Організатор: Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП.
  • 20–21 листопада — виставка «Освіта та кар’єра». Місце: V корпус КНУ ім. Остроградського. Організатор: Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП.
  • 1 грудня 2026 — 17 січня 2027 року — святкова торгівля до Різдвяних і Новорічних свят. Місце: згідно з міським планом заходів. Організатор: виконком міськради.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці визначили, як проходитимуть новорічні та різдвяні свята 2025-2026.

Автор: Вероніка Білодід
фестиваль ярмарок
Вверх