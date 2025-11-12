Кременчук готується до свят: виконком планує затвердити дати ярмарків на 2026 рік

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради планує затвердити план проведення виставок і ярмарків на території громади на 2026 рік. Відповідний проєкт рішення оприлюднили на сайті міської ради.

Згідно з документом, протягом року у Кременчуці відбудеться сім виставкових і ярмаркових заходів. Серед них — «Фестиваль креативних індустрій», виставки «Дім. Сад. Огород» і «Освіта та кар’єра», а також традиційна виносна святкова торгівля до головних свят року — Дня Валентина, 8 Березня, Великодня та Різдва.

12–15 лютого — святкова виносна торгівля до Дня Святого Валентина. Місце: на території Кременчуцької громади. Організатор: виконком міськради.

Місце: на території Кременчуцької громади. 5–9 березня — святкова торгівля квітами та повітряними кульками до 8 Березня. Місце: на території громади. Організатор: виконком міськради.

28–29 березня — «Фестиваль креативних індустрій». Місце: V корпус Кременчуцького національного університету ім. Остроградського (за наявності договору). Організатор: Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати.

3–12 квітня — святкова торгівля напередодні Великодніх свят. Місце: територія громади. Організатор: виконком міськради.

9–10 жовтня — виставка «Дім. Сад. Огород». Місце: V корпус КНУ ім. Остроградського. Організатор: Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП.

20–21 листопада — виставка «Освіта та кар’єра». Місце: V корпус КНУ ім. Остроградського. Організатор: Кременчуцьке відділення Полтавської ТПП.

1 грудня 2026 — 17 січня 2027 року — святкова торгівля до Різдвяних і Новорічних свят. Місце: згідно з міським планом заходів. Організатор: виконком міськради.

