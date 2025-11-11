У дитячому садочку у Кременчуці планують зробити вхід до укриття безбар’єрним

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 1

Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла — садок) комбінованого типу № 50, що розташований на вулиці Героїв Крут, оголосив тендер на капітальний ремонт вхідної групи до укриття — там планують встановити засоби безперешкодного доступу для людей з інвалідністю. Про це стало відомо з системи Prozorro.

Очікувана вартість — 845 тисяч 892 гривні. Підрядник, зокрема, має встановити вертикальну підйомну платформу, йдеться у тендерній документації. Вхід до укриття мають зробити до кінця поточного року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, дитсадок №50 почав працювати у змішаному форматі з грудня 2023 року.