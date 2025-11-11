ГО "Захист держави"
Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам'яті поколінь
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці кондитерській фабриці «Рошен» планують продовжити оренду землі

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 160

Підприємству передаватимуть ділянку площею понад гектар для обслуговування виробничого комплексу

Кременчуцька міська рада планує передати ПрАТ «Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» земельну ділянку на вулиці Ігоря Сердюка в оренду на 25 років. Про це йдеться у проєкті рішення, який оприлюднили на сайті міської ради.

Площа ділянки — 10 808 кв. м. Землю підприємство орендуватиме для експлуатації та обслуговування цілісного майнового комплексу, що належить фабриці.

Проєкт рішення депутати мають розглянути на найближчій сесії міської ради.

Нагадаємо, за 2023 рік Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» отримала 9,421 млн грн чистого прибутку. 

Кременчуцька кондитерська фабрика «Рошен» входить до складу одного з найбільших виробників кондитерської продукції в Україні корпорації Roshen. До корпорації відносяться також дві Вінницькі, Київська кондитерські фабрики, Бісквітний комплекс «Рошен», а також Клайпедська кондитерська фабрика UAB Roshen (Литва) і фабрика Bonbonetti Choco (Угорщина); Вінницький молочний завод Roshen. У 2024 році Росія націоналізувала колишню Липецьку фабрику Roshen, писало видання Forbes

Автор: Телеграф
Вверх