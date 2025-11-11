У Кременчуці люди скаржаться на ремонт, який триває в приміщенні колишньої стоматполіклініки: що про це каже влада

У будинку, де розміщувалось приміщення колишньої стоматполіклініки, нині тривають ремонтні роботи. Мешканці будинку скаржаться на шум під час проведення ремонту у вихідні дні. Про це вони розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» 9 листопада.
На місце робіт виклали поліцію, втім ремонт продовжувався надалі.
Під час засідання виконавчого комітету Віталій Малецький пообіцяв уточнити щодо проведення ремонту і попрохав мешканців будинку надати письмову заяву на міського голову.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишню стоматполіклініку біля Дніпра «віддали» в оренду компанії зі збитками та одним працівником — це ТОВ «Самей Актив». Поліклініка займала перший поверх 4-поверхівки з видом на набережну: понад 1000 кв.м у самому центрі, з них 300 квадратів — підвал. На місці, де нині тривають роботи, бачили, ймовірно, депутата міської ради Геннадія Іваняна. Водночас на питання журналістів щодо можливих зв’язків з новим орендарем приміщення та свою участь у проведенні робіт депутат не відповів.
