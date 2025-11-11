{user_fullname}
Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту "КременчукТудей" та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

У Кременчуці люди скаржаться на ремонт, який триває в приміщенні колишньої стоматполіклініки: що про це каже влада

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 44

На місце робіт виклали поліцію, втім ремонт продовжувався надалі, кажуть місцеві

У будинку, де розміщувалось приміщення колишньої стоматполіклініки, нині тривають ремонтні роботи. Мешканці будинку скаржаться на шум під час проведення ремонту у вихідні дні. Про це вони розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» 9 листопада.

— Ходили до них мінімум двічі, по суботах, мирно просили: «Хлопці, ми розуміємо, що вам потрібно годувати сім'ї, що ви заробляєте гроші, але давайте жити по-людськи і не думати тільки про себе». Також їм був показаний конкретний закон, який забороняє проводити ремонтні роботи у вихідні. Але як показує неділя, вони так нічого і не розуміють… Знову стукіт, гуркіт і так далі, — пише мешканець.

На місце робіт виклали поліцію, втім ремонт продовжувався надалі. 

Під час засідання виконавчого комітету Віталій Малецький пообіцяв уточнити щодо проведення ремонту і попрохав мешканців будинку надати письмову заяву на міського голову. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що колишню стоматполіклініку біля Дніпра «віддали» в оренду компанії зі збитками та одним працівником — це ТОВ «Самей Актив». Поліклініка займала перший поверх 4-поверхівки з видом на набережну: понад 1000 кв.м у самому центрі, з них 300 квадратів — підвал. На місці, де нині тривають роботи, бачили, ймовірно, депутата міської ради Геннадія Іваняна. Водночас на питання журналістів щодо можливих зв’язків з новим орендарем приміщення та свою участь у проведенні робіт депутат не відповів. 

