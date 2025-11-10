{user_fullname}
Більярд і побратимство: ветеранські змагання з нагоди Дня Збройних сил України
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач

У Кременчуці 11 листопада на кількох вулицях відключать воду

Вчора, 22:00 Переглядів: 239

 

Аварійна бригада «Кременчукводоканалу» мінятиме запірну арматуру

11 листопада, з 8.30, до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) у Кременчуці частина мікрорайонів залишиться без холодної води. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцькій міській раді. 

Аварійна бригада мінятиме запірну арматуру на водопровідній мережі. Тимчасово відключать водопостачання за такими адресами:

  • вул. Полковника Гегечкорі, 7, 11, 13, 15, 16/64, 19, 24, 26, 32, 34, 38, 40/53;
  • вул. Перемоги, 58, 60, 62, 66;
  • вул. Богдана Хмельницького, 3-Б, 18, 20-Б, 22/1, 24;
  • вул. Іллі Ткаченка, 3, 5, 7;
  • пров. Володимира Сосюри, 5;
  • вул. Івана Мазепи, 25, 25А;
  • вул. Софіївська, 36Б, 37;
  • вул. Троїцька, 42/20, 37А;
  • вул. 29 Вересня, 11/19, 12, 16/34, 18А, 18, 21, 22, 24.

Також через аварійні роботи на водопровідній мережі з 8.30 до 17.00 не буде холодної води за адресами:

  • вул. Володимира Великого, 38–70 (парні й непарні номери будинків);
  • вул. Героїв України, 1–13;
  • вул. Мрії, 11, 13.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання відновлять. У перші години можлива тимчасова каламутність води.

Нагадаємо, після обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок понеділка у Кременчуці ситуація контрольована, проте є певні складнощі. Про це на засіданні виконавчого комітету 10 листопада розповів міський голова Віталій Малецький.

0
Автор: Телеграф
Теги: відключення води
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх