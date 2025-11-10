У Кременчуці 11 листопада на кількох вулицях відключать воду

11 листопада, з 8.30, до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) у Кременчуці частина мікрорайонів залишиться без холодної води. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцькій міській раді.
Аварійна бригада мінятиме запірну арматуру на водопровідній мережі. Тимчасово відключать водопостачання за такими адресами:
Також через аварійні роботи на водопровідній мережі з 8.30 до 17.00 не буде холодної води за адресами:
Після завершення ремонтних робіт водопостачання відновлять. У перші години можлива тимчасова каламутність води.
Нагадаємо, після обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок понеділка у Кременчуці ситуація контрольована, проте є певні складнощі. Про це на засіданні виконавчого комітету 10 листопада розповів міський голова Віталій Малецький.
