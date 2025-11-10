У Кременчуці 11 листопада на кількох вулицях відключать воду

11 листопада, з 8.30, до завершення робіт (орієнтовно до 17.00) у Кременчуці частина мікрорайонів залишиться без холодної води. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцькій міській раді.

Аварійна бригада мінятиме запірну арматуру на водопровідній мережі. Тимчасово відключать водопостачання за такими адресами:

вул. Полковника Гегечкорі, 7, 11, 13, 15, 16/64, 19, 24, 26, 32, 34, 38, 40/53;

вул. Перемоги, 58, 60, 62, 66;

вул. Богдана Хмельницького, 3-Б, 18, 20-Б, 22/1, 24;

вул. Іллі Ткаченка, 3, 5, 7;

пров. Володимира Сосюри, 5;

вул. Івана Мазепи, 25, 25А;

вул. Софіївська, 36Б, 37;

вул. Троїцька, 42/20, 37А;

вул. 29 Вересня, 11/19, 12, 16/34, 18А, 18, 21, 22, 24.

Також через аварійні роботи на водопровідній мережі з 8.30 до 17.00 не буде холодної води за адресами:

вул. Володимира Великого, 38–70 (парні й непарні номери будинків);

вул. Героїв України, 1–13;

вул. Мрії, 11, 13.

Після завершення ремонтних робіт водопостачання відновлять. У перші години можлива тимчасова каламутність води.

Нагадаємо, після обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок понеділка у Кременчуці ситуація контрольована, проте є певні складнощі. Про це на засіданні виконавчого комітету 10 листопада розповів міський голова Віталій Малецький.