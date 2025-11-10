Відділення Нової пошти на Троїцькій виїжджатиме із приміщення, але територію все одно облаштовує

Відділення Нової пошти № 20, що на вулиці Троїцькій у Кременчуці, виїжджатиме із цього приміщення. Про це стало відомо на засіданні депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури сьогодні, 10 листопада.

Попри те, що у цьому приміщенні Нової пошти не буде, власник все однопочав облаштовувати прилеглу до відділення територію — переклав плитку та облаштовує парковку і під'їзд для машин. Як зауважив директор департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик, таким чином власник виконує зобов’язання перед містом та міським головою — він обіцяв йому привести до ладу територію.

Нагадаємо, у серпні на засіданні комісії депутати погодили оренду землі перед приміщенням Нової пошти строком на 1 рік, оскільки біля сходів не обладнаний пандус та не відремонтована територія для підходу відвідувачів та під'їзду автомобілів.